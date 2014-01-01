"يديعوت": اليوم يصادف عيد الميلاد الـ 30 لهدار غولدين..

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الخميس، أن اليوم 18 فبراير يصادف عيد ميلاد الضابط الإسرائيلي هدار غولدن الأسير لدى حماس.



وأوضحت الصحيفة أن اليوم يصادف الذكرى الثلاثين لميلاد الضابط هادار، والذي ولد في العام 1991، ولا زال محجوز لدى حماس منذ العام 2014.



وفي هذه الذكري انتقد والده البروفيسور سيمحا غولدين اليوم في مقابلة مع يديعوت، الحكومة الإسرائيلية، بعد سماحا بنقل لقاحات كورونا لغزة.



وقال غولدين، "الذين يجلبون اللقاحات إلى غزة هم قادة الجيش - من تخلى عن الجنود في المعركة يقوم الآن بتقديم اللقاحات لمن قتلهم وخطف واحتجز هادار"