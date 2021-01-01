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توتنهام يحقق فوزاً ثمينا على فولفسبرجر ..فيديو

الخميس 18 فبراير 2021 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتنهام يحقق فوزاً ثمينا على فولفسبرجر ..فيديو



بودابست /سما/

حقق توتنهام، فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب فولفسبرجر النمساوي (4-1)، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي.

رباعية توتنهام حملت توقيع هيونج مين سون، جاريث بيل، لوكاس مورا وكارلوس فينيسيوس في الدقائق 13، 28، 34 و88.

فيما أحرز ميكائيل ليدل، هدف فولفسبرجر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

الفريق اللندني سيطر على مجريات اللعب منذ البداية، حتى نجح في مباغتة أصحاب الأرض بهدف من عرضية أرسلها بيل نحو رأس سون، الذي حولها داخل الشباك.

وحاول لوكاس مورا، صيد شباك الحارس أليكسندر كوفلر بتسديدة أرضية زاحفة، لكنها مرت بجوار القائم.

وكاد ديلي آلي، أن يضيف الهدف الثاني للضيوف بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وتجاوز أحد المدافعين، قبل أن يحاول وضع الكرة من بين أقدام كوفلر، الذي تصدى لها ببراعة.

ومع انتصاف الشوط الأول، وصل فولفسبرجر بأول فرصة لمرمى توتنهام عن طريق ديان يوفيليتش، الذي راوغ وسدد كرة قوية ذهبت بين أحضان الحارس هوجو لوريس.

وتلقى بيل، تمريرة بينية من دوهيتري، ليتسلم الكرة وراوغ مدافع أصحاب الأرض بمهارة، قبل أن يسدد كرة قوية اخترقت الشباك، معززًا تقدم السبيرز.

وتمكن لوريس من إحباط فرصة تقليص النتيجة على فولفسبرجر، وذلك بتصديه الرائع لرأسية قوية من فيزينجر، لترتطم الكرة بعدها في العارضة.

وأطلق مورا، رصاصة الرحمة مبكرًا على أصحاب الأرض بعدما توغل داخل منطقة الجزاء، مراوغًا 4 لاعبين قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة استقرت في الشباك.

وفي الدقائق الـ 10 الأولى من الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فولفسبرجر، ليتمكن ليندل من تسجيل الهدف الأول لفريقه.

وحالت العارضة دون وصول أصحاب الأرض للشباك مجددًا، بعدما ردت تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء توتنهام.

وتصدى الحارس كوفلر لفرصة هدف محقق، بعدما حال دون وصول تسديدة البديل بيرجوين للشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، أضاف البديل فينيسيوس الهدف الرابع للسبيرز بعدما تابع كرة رأسية من لاميلا، ليضعها بيسراه داخل الشباك.

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