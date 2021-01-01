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والد الضابط الإسرائيلي هدار غولدين يشن هجوما حادا على نتنياهو: "يدّعي أنه يفعل كل شيء!"

الخميس 18 فبراير 2021 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
والد الضابط الإسرائيلي هدار غولدين يشن هجوما حادا على نتنياهو: "يدّعي أنه يفعل كل شيء!"



القدس المحتلة /سما/

هاجم سيمحا غولدين، والد الضابط الإسرائيلي هدار غولدين المفقود في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تصريحاته بأنه لا توجد فرصة حقيقية لإعادة الجنود الإسرائيليين المأسورين لدى حماس.
 
وقال غولدين: "إذا أراد نتنياهو إعادة المدني الذي عبر الحدود إلى سوريا فسيعود، لكنه سيتوقف عن ذر الرمال في أعين الجمهور ويدعي أنه يفعل كل شيء لاستعادة أورون شاؤول وهادار غولدين من ساحة المعركة".
 
وأضاف: "إنه لا يفعل أي شيء حيال ذلك".
 
واتهم نتنياهو بأنه يسمح شخصيا بلفتات إنسانية لحماس ويحبط أي مبادرة من شأنها أن تعطي إشارات من أجل استعادة الجنود.

#عائلة غولدن #اسرائيل #الجنود الاسرى #حماس #قطاع غزة #صفقة تبادل الأسرى #الجيش الإسرائيلي #بنيامين نتنياهو

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