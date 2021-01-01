إسرائيل تبدأ بتطوير الجيل الرابع من صواريخ "حيتس" الاعتراضية

القدس المحتلة / سما /

بدأت مديرية البحوث لتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، اليوم الخميس بتطوير الجيل الرابع من صواريخ "حيتس" ( Arrow 4) الاعتراضية.



وقال وزير الجيش بني غانتس وفق موقع "والا" العبري، إن صواريخ "حيتس4" ستؤدي إلى قفزة إلى الأمام في ساحة المعركة المستقبلية.



وبدوره أكد المسؤول الرئيسي لتطوير نظام الأسلحة أن صاروخ Arrow 4 سيكون اعتراضيا بقدرات مطورة لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات المستقبلية.



يذكر أن منظومة "حيتس" معدة لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الفضاء ضمن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية وتوفر حماية من الصواريخ البعيدة المدى.