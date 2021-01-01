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وزير الصحة الإسرائيلي يحذر من تزوير "جواز المرور الأخضر"

الخميس 18 فبراير 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الإسرائيلي يحذر من تزوير "جواز المرور الأخضر"



القدس المحتلة /سما/ (د ب أ)

 حذر وزير الصحة الإسرائيلي اليوم الخميس من أن عقوبة السجن ستكون بانتظار من يزور شهادة التطعيم ضد كورونا، والتي تسمى بـ "جواز المرور الأخضر" في إسرائيل.

ونقلت القناة الحادية عشرة التلفزيونية عن الوزير يولي إدلشتاين القول :"أريد أن أقول إن كل من يعتقد أن الأمر هيّن ويقوم بطباعة شهادة تطعيم في المنزل سيتم إلقاء القبض عليه في النهاية، وسينتهي الأمر به في السجن".

وقال في مؤتمر صحفي بالقرب من مطار بن جوريون على مشارف تل أبيب :"اليوم نقدم رسالة هائلة لمن تلقوا اللقاح ... هذا هو ما ستكون عليه المرحلة الأولى من عودتكم إلى حياة طبيعية تقريبا".

وأوضح أن الإسرائيليين "الحاصلين على اللقاح أو الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس، سيمكنهم بداية من الأحد القادم الذهاب إلى الصالات الرياضية والمسارح وزيارة الفنادق والمعارض، وكذلك إلى المعابد اليهودية...".

وأضاف أن أماكن عمل معينة ستطلب من موظفيها إما الحصول على اللقاح أو الخضوع لفحص كورونا كل 48 ساعة.

ووافقت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا في إسرائيل قبل أيام على خطة لرفع القيود تدريجيا، بعد الإغلاق الثالث على مستوى البلاد.

وسيتم السماح باستقبال طلاب المزيد من الصفوف الدراسية اعتبارا من الأحد، تماشيا مع نظام بألوان إشارات المرور يصنف المدن بالأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر وفقا لمعدلات تفشي الإصابة بفيروس كورونا بها.

وسيتمكن طلاب الصفوف الخامس والسادس والحادي عشر والثاني عشر في المدن الخضراء والصفراء من الذهاب للمدارس، وكذلك في المدن البرتقالية التي تم تلقيح 70% من سكانها. وسينضم هؤلاء الطلاب إلى التلاميذ الأصغر سنا الذين عادوا بالفعل إلى الدراسة وكذلك رياض الأطفال.

وسيتم افتتاح مراكز التسوق والأسواق والمتاجر على الشوارع الرئيسية والمتاحف والمكتبات والمعابد اليهودية يوم الأحد، وفقا للوائح صارمة لمنع انتشار الفيروس.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #شهادة التطعيم ضد كورونا

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