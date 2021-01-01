منسق كورونا في إسرائيل: لن نعود للحياة الروتينية قبل 23 مارس

القدس المحتلة /سما/

قال منسق كورونا في إسرائيل، بروفيسور نحمان أش، اليوم الخميس، "لا أعتقد أننا سنعود قبل 23 آذار/مارس إلى الحياة الروتينية. وأعتقد أنه سنحتاج إلى فترة أخرى. سنضطر إلى رؤية ما إذا لن يكون هناك ارتفاعًا بانتشار فيروس كورونا في أعقاب فتح المرافق الاقتصادية وإذا ستكون هناك حالات إصابة مؤكدة ومرضى بحالة خطيرة، ولن ننتهي من وضع كهذا خلال آذار/مارس".



وأضاف أش، لإذاعة 103FM، أن "هناك مسألة الطفرات ودخول طفرات جديدة وتطور طفرات جديدة. وأنا متفائل وأنظر إلى المستقبل وإلى الضوء في نهاية النفق، لكني أريد أن نكون واقعيين وألا نقول إن الجائحة باتت من ورائنا في الأسابيع القريبة المقبلة".



وفيما يتعلق بتطعيم المتعافين من كورونا، قدّر مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور حيزي ليفي، إنه سيُتخذ قرار بهذا الخصوص اليوم، وما إذا سيتعين على المتعافين تلقي جرعة واحدة فقط أم اثنتين.