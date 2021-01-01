إدلشتاين: لن نفرض عقوبات على رافضي التطعيم ضد فيروس كورونا

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم الخميس، إن حكومته لن تفرض عقوبات ضد من لا يريد أن يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا، ولن يكون هناك تطعيمًا إلزاميًا في إسرائيل. ومن لا يريد تلقي التطعيم، فهذا حقه.



وأضاف إدلشتاين أن التطعيم ضد كورونا هو "امتياز كبير مُنح لنا جميعًا وليس متوفرًا في دول أخرى. وبإمكان الذين يتلقون التطعيم والمتعافين من كورونا، بدءًا من يوم الأحد المقبل، الذهاب إلى معاهد اللياقة البدنية والمسارح وغير ذلك".



وتطرق إلى جهات تروج ضد حملة التطعيمات. "لأسفي، هناك أشخاص عديمي ضمير ويحاولون مهاجمة حملة التطعيمات، الترويج لأخبار كاذبة ونشر قصص من أجل زرع الشك ومنع الأفراد من تلقي التطعيم".



وحذر إدلشتاين من "أن حكومته على دراية بإمكانية تزوير شهادة متطعم. ومن يعتقد أن هذه لعبة أولاد ويقوم بطباعتها لنفسه في البيت ويذهب إلى أماكن الترفيه، فإنه سيتم ضبطه في نهاية الأمر وسينتهي الترفيه في السجن".



وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، أنه سيكون بالإمكان استصدار بطاقة خضراء بدءًا من الأسبوع المقبل، من خلال تطبيق "رَمزور"؛ طباعتها من موقع وزارة الصحة الإلكتروني؛ مركز مساعدات عبر الهاتف وبحيث يتم إرسال البطاقة بالبريد. وسيكون بإمكان أصحاب المصالح التجارية التعرف على من تلقوا التطعيم بواسطة التطبيق وبطاقة الهوية.