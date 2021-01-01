مسبار المريخ الأكثر تعقيدا "بيرسيفيرانس" يهبط على الكوكب الأحمر اليوم

وكالات / سما /

من المقرر أن يهبط مسبار المريخ "بيرسيفيرانس" التابع لوكالة الفضاء الامريكية (ناسا) على الكوكب الأحمر اليوم الخميس، بعد رحلة استمرت نحو سبعة أشهر في الفضاء.

ويعتبر "بيرسيفيرانس"، الذي وصفته "ناسا" بأنه المسبار "الأكثر تعقيدا" على الاطلاق الذي تم إرساله إلى المريخ، إنجازا تقنيا مزودا بسبعة أدوات سوف تساعده في بحثه عن علامات الحياة الميكروبية القديمة على هذا الكوكب.

ومن المتوقع أن يجري المسبار دراسات على سطح المريخ لمدة عامين، على الأقل، حيث سيقوم بفحص المناخ والجيولوجيا، وجمع وتخزين عينات من الصخور والتربة.

وبحسب "ناسا"، سوف يساعد مشروع المسبار الذي تبلغ تكلفته نحو 7ر2 مليار دولار، في تمهيد الطريق من أجل استكشاف البشر للكوكب الأحمر.

ويحتوي المسبار الذي يبلغ وزنه 1040 كيلوجراما، وهو بحجم سيارة صغيرة، على طائرة هليكوبتر بدون طيار تسمى "انجينيتي" مثبتة على جسده، والتي يمكن أن تصبح أول طائرة تطير على كوكب آخر.

وكانت ناسا أجرت في السابق ثمان عمليات هبوط ناجحة على سطح كوكب المريخ.