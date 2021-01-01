  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مسبار المريخ الأكثر تعقيدا "بيرسيفيرانس" يهبط على الكوكب الأحمر اليوم

الخميس 18 فبراير 2021 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسبار المريخ الأكثر تعقيدا "بيرسيفيرانس" يهبط على الكوكب الأحمر اليوم



وكالات / سما /

من المقرر أن يهبط مسبار المريخ "بيرسيفيرانس" التابع لوكالة الفضاء الامريكية (ناسا) على الكوكب الأحمر اليوم الخميس، بعد رحلة استمرت نحو سبعة أشهر في الفضاء.

ويعتبر "بيرسيفيرانس"، الذي وصفته "ناسا" بأنه المسبار "الأكثر تعقيدا" على الاطلاق الذي تم إرساله إلى المريخ، إنجازا تقنيا مزودا بسبعة أدوات سوف تساعده في بحثه عن علامات الحياة الميكروبية القديمة على هذا الكوكب.

ومن المتوقع أن يجري المسبار دراسات على سطح المريخ لمدة عامين، على الأقل، حيث سيقوم بفحص المناخ والجيولوجيا، وجمع وتخزين عينات من الصخور والتربة.

وبحسب "ناسا"، سوف يساعد مشروع المسبار الذي تبلغ تكلفته نحو 7ر2 مليار دولار، في تمهيد الطريق من أجل استكشاف البشر للكوكب الأحمر.

ويحتوي المسبار الذي يبلغ وزنه 1040 كيلوجراما، وهو بحجم سيارة صغيرة، على طائرة هليكوبتر بدون طيار تسمى "انجينيتي" مثبتة على جسده، والتي يمكن أن تصبح أول طائرة تطير على كوكب آخر.

وكانت ناسا أجرت في السابق ثمان عمليات هبوط ناجحة على سطح كوكب المريخ.

#مسبار المريخ #المريخ #بيرسيفيرانس #الكوكب الأحمر #كوكب المريخ #ناسا

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بالتيار الإصلاحي يكشف عن جهود دولية وعربية لتوحيد حركة "فتح" في الانتخابات المرتقبة

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بشأن فيروس كورونا

بعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)

فتح تكشف عن سبب زيارة وفد لجنتها المركزية إلى قطاع غزة

فلسطين تكتسي بالثلوج ..صور وفيديو

"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان

شاهد..الإعلام الحربي لحزب الله ينشر فيديو للمواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 8 وفيات و627 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و660 حالة تعاف

الامارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة .. ما علاقة دحلان ؟

مصادر : وفد من اللجنة الأمنية وقيادات من فتح يصل غزة

غانتس: نعمل بمساعدة مصر لإعادة جنودنا من غزة وسنواصل كل جهد لتحديد موقعهم

الاحتلال يحقق .. شابة اسرائيلية تعبر الحدود الى سورية بعد وقوعها في حب شارب سوري !