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فيسبوك تمنع ظهور المواد الإخبارية على منصتها في أستراليا

الخميس 18 فبراير 2021 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك تمنع ظهور المواد الإخبارية على منصتها في أستراليا



وكالات / سما /

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك امس الأربعاء أنها لن تسمح بعد الآن بظهور الموضوعات الإخبارية أو مشاركتها على منصتها في أستراليا بسبب استمرار دراستها للقانون الأسترالي الجديد الذي ينظم إعادة نشر المواد الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت فيسبوك الأمريكية إن الناشرين الأستراليين الآن "ممنوعون من مشاركة أو نشر أي محتوى" في حين لن يسمح بوصول المستخدمين في أستراليا إلى المحتوى الإخباري الخاصة بوسائل الإعلام الدولية.

لن يكون في مقدور المستخدمين الأستراليين مشاهدة أو مشاركة المواد الإخبارية الأسترالية أو الدولية.

جاء النزاع المتصاعد بين فيسبوك وأستراليا على خلفية قانون الإعلام الجديد في أستراليا والذي تم تقديمه إلى البرلمان في كانون أول/ديسمبر الماضي ويلزم شركات الإنترنت العملاقة مثل فيسبوك وجوجل بالتفاوض مع وسائل الإعلام لكي تدفع لها مقابل نشر المحتوى الخاص بهذه الوسائل على منصاتها وإلا سيتم تغريم شركات الإنترنت.

وقالت فيسبوك في بيان إن "القانون المقترح يسيء بشكل أساسي فهم العلاقة بين منصتنا والناشرين الذين يستخدمونها لنشر المحتوى الإخباري... إنه تركنا نواجه خيارا صعبا وهو إما محاولة الالتزام بقانون يتجاهل حقائق هذه العلاقة أو نوقف السماح بظهور المحتوى الإخباري على خدماتنا في أستراليا. واخترنا بكل ألم الخيار الأخير".

#فيسبوك #أستراليا #المواد الإخبارية

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