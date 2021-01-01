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لابورتا: هذا ما يحتاجه ميسي للبقاء في برشلونة

الخميس 18 فبراير 2021 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابورتا: هذا ما يحتاجه ميسي للبقاء في برشلونة



وكالات / سما /

تحدث خوان لابورتا، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، مع البلوجرانا، في ظل انتهاء عقده الصيف القادم.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، بعد عام واحد من تقديمه لطلب رسمي للرحيل عن الفريق، وهو ما قوبل بالرفض من رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

وأعلن ميسي أنه سيتخذ قراره بشأن الاستمرار مع الفريق من عدمه عقب نهاية الموسم، إذ أكدت التقارير الصحفية انتظاره لنتيجة انتخابات الرئاسة في النادي والاطلاع على مشروع الرئيس الجديد لتحديد مستقبله.

ومن جانبه، أكد لابورتا، في حوار أجراه مع شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” علمه بما تمثله مسألة تجديد عقد ميسي لأعضاء الجمعية العمومية قائلًا: “سأفعل كل شئ ممكن ليبقى ميسي”.

وأضاف: “ميسي يجب أن يتم تقديره بالحب الذي يستحقه ومع عرض مالي مناسب، ولكن الأمر لا يتعلق بالمال، هو يحتاج لعرض رياضي ناجح، ليو يريد أن يفوز مجددًا مع برشلونة”.

وأشار المرشح لرئاسة البلوجرانا إلى قدرته على إقناع ميسي بالبقاء في برشلونة قائلًا: “أنا أعرفه جيدًا، لدي علاقة شخصية جيدة معه، هو ليس هنا من أجل المال، هو يحتاج لعرض رياضي تنافسي لأنه فائز”.

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