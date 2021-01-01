  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

"فدائي" السلة يواجه كازخستان غدا ضمن التصفيات التمهيدية لنهائيات آسيا

الخميس 18 فبراير 2021 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فدائي" السلة يواجه كازخستان غدا ضمن التصفيات التمهيدية لنهائيات آسيا



المنامة / سما /

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة نظيره الكازخستاني عند الساعة الثالثة من عصر غد الجمعة، ضمن التصفيات التمهيدية لنهائيات آسيا التي تستضيفها اندونيسيا في شهر آب المقبل، في أولى مباريات المنتخب ضمن المجموعة السادسة.

ويتنافس المنتخبان إلى جانب المنتخب الأردني الشقيق الذي تأجلت مبارياته بسبب إصابة عدد من لاعبيه وإدارييه بفيروس كورونا، على إحدى بطاقتي العبور نحو اندونيسيا 2021.

وأجرى مدرب المنتخب كافتر تمرين المنتخب الصباحي مركزا على الخطة وتطبيقها، والتركيز على الناحية الدفاعية واللعب على المفاتيح المميزة لدى كازخستان، دون التسرع أو التوتر.

يقود "الفدائي" في هذا الاستحقاق سني سكاكيني كابتن المنتخب وعموده الفقري، ويضم كيندل القادم من الولايات المتحدة، جمال ميالة القادم من كندا، عمر ديراوي القادم من الولايات المتحدة، احمد هارون القادم من كندا، وأحمد يونس وتامر حبش ووسيم مسك وإبراهيم أبو رحال وطارق التميمي وسري الجولاني وعلي شحاده وحمزة عبد الله.

#كرة السلة #منتخب فلسطين لكرة السلة #كازخستان #نهائيات آسيا #منتخب السلة

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بالتيار الإصلاحي يكشف عن جهود دولية وعربية لتوحيد حركة "فتح" في الانتخابات المرتقبة

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بشأن فيروس كورونا

بعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)

فتح تكشف عن سبب زيارة وفد لجنتها المركزية إلى قطاع غزة

فلسطين تكتسي بالثلوج ..صور وفيديو

"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان

قرار بالإفراج عن الأسير السوري قهموز.. رسمياً.. اتمام صفقة تبادل أسرى بين سوريا و"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 8 وفيات و627 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و660 حالة تعاف

الامارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة .. ما علاقة دحلان ؟

مصادر : وفد من اللجنة الأمنية وقيادات من فتح يصل غزة

غانتس: نعمل بمساعدة مصر لإعادة جنودنا من غزة وسنواصل كل جهد لتحديد موقعهم

الاحتلال يحقق .. شابة اسرائيلية تعبر الحدود الى سورية بعد وقوعها في حب شارب سوري !