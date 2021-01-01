"فدائي" السلة يواجه كازخستان غدا ضمن التصفيات التمهيدية لنهائيات آسيا

المنامة / سما /

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة نظيره الكازخستاني عند الساعة الثالثة من عصر غد الجمعة، ضمن التصفيات التمهيدية لنهائيات آسيا التي تستضيفها اندونيسيا في شهر آب المقبل، في أولى مباريات المنتخب ضمن المجموعة السادسة.

ويتنافس المنتخبان إلى جانب المنتخب الأردني الشقيق الذي تأجلت مبارياته بسبب إصابة عدد من لاعبيه وإدارييه بفيروس كورونا، على إحدى بطاقتي العبور نحو اندونيسيا 2021.

وأجرى مدرب المنتخب كافتر تمرين المنتخب الصباحي مركزا على الخطة وتطبيقها، والتركيز على الناحية الدفاعية واللعب على المفاتيح المميزة لدى كازخستان، دون التسرع أو التوتر.

يقود "الفدائي" في هذا الاستحقاق سني سكاكيني كابتن المنتخب وعموده الفقري، ويضم كيندل القادم من الولايات المتحدة، جمال ميالة القادم من كندا، عمر ديراوي القادم من الولايات المتحدة، احمد هارون القادم من كندا، وأحمد يونس وتامر حبش ووسيم مسك وإبراهيم أبو رحال وطارق التميمي وسري الجولاني وعلي شحاده وحمزة عبد الله.