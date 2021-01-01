  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليفربول يضع ريال مدريد في موقف محرج بسبب مبابي

الخميس 18 فبراير 2021 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يضع ريال مدريد في موقف محرج بسبب مبابي



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية بأن نادي ليفربول الإنجليزي لديه القدرة المالية على شراء كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات المقبلة، وسط اهتمام كبرى أندية أوروبا بضمه.

ويعتبر ريال مدريد الإسباني من أبرز المرشحين للتعاقد مع كيليان مبابي، حيث يعتبر هدف المرينجي منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأشارت الصحيفة في وقتٍ سابق إلى أن إدارة باريس سان جيرمان لن تستغنى عن كيليان مبابي إلا بمبلغ لا يقل عن 200 مليون يورو، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في الحصول على راتب سنوي يقدر بـ 30 مليون، وهذه الأمور من الصعب على المرينجي الموافقة عليها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسببت فيها فيروس كورونا.

ولكن أوضحت الصحيفة أن ليفربول سيحصل على دعم مالي للتعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف، ليفوت بذلك الفرصة على ريال مدريد بالتعاقد مع النجم الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول في وضع مالي يسمح بالتعاقد مع كيليان مبابي، خاصةً مع إمكانية بيع أحد نجومه الحاليين سواء محمد صلاح أو ساديو ماني.

#كيليان مبابي #مبابي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بالتيار الإصلاحي يكشف عن جهود دولية وعربية لتوحيد حركة "فتح" في الانتخابات المرتقبة

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بشأن فيروس كورونا

بعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)

فتح تكشف عن سبب زيارة وفد لجنتها المركزية إلى قطاع غزة

فلسطين تكتسي بالثلوج ..صور وفيديو

"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان

قرار بالإفراج عن الأسير السوري قهموز.. رسمياً.. اتمام صفقة تبادل أسرى بين سوريا و"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 8 وفيات و627 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و660 حالة تعاف

الامارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة .. ما علاقة دحلان ؟

مصادر : وفد من اللجنة الأمنية وقيادات من فتح يصل غزة

غانتس: نعمل بمساعدة مصر لإعادة جنودنا من غزة وسنواصل كل جهد لتحديد موقعهم

الاحتلال يحقق .. شابة اسرائيلية تعبر الحدود الى سورية بعد وقوعها في حب شارب سوري !