ليفربول يضع ريال مدريد في موقف محرج بسبب مبابي

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية بأن نادي ليفربول الإنجليزي لديه القدرة المالية على شراء كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات المقبلة، وسط اهتمام كبرى أندية أوروبا بضمه.

ويعتبر ريال مدريد الإسباني من أبرز المرشحين للتعاقد مع كيليان مبابي، حيث يعتبر هدف المرينجي منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأشارت الصحيفة في وقتٍ سابق إلى أن إدارة باريس سان جيرمان لن تستغنى عن كيليان مبابي إلا بمبلغ لا يقل عن 200 مليون يورو، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في الحصول على راتب سنوي يقدر بـ 30 مليون، وهذه الأمور من الصعب على المرينجي الموافقة عليها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسببت فيها فيروس كورونا.

ولكن أوضحت الصحيفة أن ليفربول سيحصل على دعم مالي للتعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف، ليفوت بذلك الفرصة على ريال مدريد بالتعاقد مع النجم الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول في وضع مالي يسمح بالتعاقد مع كيليان مبابي، خاصةً مع إمكانية بيع أحد نجومه الحاليين سواء محمد صلاح أو ساديو ماني.