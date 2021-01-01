رونالدو غاضب بعد هزيمة يوفنتوس أمام بورتو

وكالات / سما /

سلطت الصحافة الإيطالية الضوء على سقوط يوفنتوس بالخسارة أمام بورتو 1/2 في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

لم يقدم فريق أندريا بيرلو الأداء المتوقع منه واستقبل هدفين في بداية كل شوط من تاميري وماريجا، ورغم أداء فريق بورتو مع المدرب سيرجيو كونسيساو الرائع إلا أن هدف كييزا في نهاية المباراة كان بمثابة إعادة الامل للكتيبة البيضاء والسوداء.

يحتاج يوفنتوس في مباراة العودة في تورينو الفوز بهدف نظيف للتأهل إلى دور ربع النهائي، والذي سيكون في الأخير نتيجة إيجابية لفريق السيدة العجوز.

وكتبت صحيفة كورييري ديلو سبورت على صدر صفحتها الأولى: “في دوري الأبطال يوفنتوس يجد مهمة صعبة، مباراة العودة النارية في ملعب أليانز في 9 مارس ولكن ربع النهائي في خطر”.

وأضافت: “كان بيرلو قد انتهج طريقة خاطئة ولكن يمكن لليوفي التعويض، كانت ليلة سوداء لكريستيانو رونالدو الذي اشتعل غضباً بسبب ركلة الجزاء غير المحتسبة ضد مدافع بورتو”.

أما غلاف صحيفة توتو سبورت فكتبت : “يوفي الغاضب”، كما لو أنها تبدأ بالإعداد لمباراة العودة الذي يجب أن يقدم فيها البيانكونيري أداءاً أفضل.

وكتبت بالعناوين الفرعية: “لم يتم احتساب ركلة جزاء لرونالدو في مباراة سيئة من البيانكونيري، اليوفي دفع ثمن خطأ بينتانكور مبكراً ولكن هدف كييزا أعاد الأمل”.