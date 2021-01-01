اختتام دورة المدربين "D" في غزة

غزة / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, دورة المدربين المستوى الرابع فئة "D", التي أقيمت فعالياتها في ملعب فلسطين بغزة, بإشراف المحاضر عماد هاشم ومساعده عمار العقاد.

وهنأ إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد القدم, المشاركين الذين اجتازوا الدورة التدريبية, متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم الجديدة.

وأكد أبو سليم أن الاتحاد يسعى لتطوير وتأهيل المدربين عبر الدورات التدريبية, لضمان تطوّر الكرة الفلسطينية بشكل عام, مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة الفنية في هذا المجال.

بدوره, قال ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد, إن دورة ""D باكورة الدورات التي ستجري خلال الفترة القريبة القادمة.

وأشاد رضوان بالتزام المدربين المشاركين في الدورة على صعيد المحاضرات النظرية والعملية, شاكرا هاشم والعقاد على دورهما في إنجاحها.

يشار إلى أن دورة المدربين "D" جرت خلال الفترة بين 13-18 فبراير الجاري في قاعة وملعب فلسطين بغزة, بمشاركة 21 فردا.