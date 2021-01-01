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منتخبنا الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف "الفيفا"

الخميس 18 فبراير 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف "الفيفا"



رام الله / سما /

حافظ منتخبنا الوطني، على موقعه في ترتيب المنتخبات الصادر، اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وحل في المركز الـ102 عالميا.

على الصعيد العربي، تصدر مننتخب تونس القائمة وبقي في مركزه الـ26 عالميا، ثم منتخب الجزائر الذي بقي بالمركز الـ31، وثالثا منتخب المغرب الذي تقدم للمركز الـ33 عالميا، ومنتخب مصر احتل المركز الرابع والـ49 عالميا،  وجاء منتخب قطر خامسا و58 عالميا،

عالميا، احتفظ منتخب بلجيكا بالصدارة متفوقاً على منتخبي فرنسا والبرازيل على الترتيب، وحل منتخب إنجلترا فى المركز الرابع ثم البرتغال، وإسبانيا والأرجنتين وأوروجواى والمكسيك وإيطاليا التي جاءت بالمركز العاشر.

#الفيفا #المنتخب الوطني #تصنيف الفيفا

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