شركة PalPay توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة Ooredoo

رام الله / سما /

وقعت شركة PalPay، الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني في فلسطين اتفاقية مع شركة الإتصالات الخلوية Ooredoo للتعاون الإستراتيجي حول تطوير آليات الدفع والسداد الإلكتروني، وتزويد Ooredoo بخدمات المحفظة الإلكترونية "بال بي محفظتي". وهي عبارة عن منظومة دفع متكاملة على شكل تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يهدف الى توفير مجموعة من خدمات الدفع الإلكترونية لجميع مستفيدي "Ooredoo" دون الحاجة الى فتح حساب بنكي، والتي كانت في السابق حصرية للأفراد الذين لديهم حسابات بنكية.

وجرى توقيع الإتفاقية في مقر شركة PalPay في محافظة رام الله مؤخراً بحضور كل من السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة PalPay، والسيد معاوية القواسمي، مدير عام شركة PalPay، والدكتور ضرغام مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة الإتصالات الخلوية Ooredoo وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وستمكن "محفظة بال بي" مستخدميها ومستفيدي "Ooredoo" من استخدام المحفظة الإلكترونية، وإضافة خدمات شحن رصيد Ooredoo وفواتيرها على تطبيق المحفظة كما يمكنهم من تحويل مبالغ مالية من شخص إلى آخر باستخدام أجهزة الموبايل، ودفع فواتيرهم المختلفة، وشحن أرصدة الهواتف، وكذلك عمليات الدفع للتجار والسحب النقدي من المحفظة لدى الوكلاء المعتمدين، بالإضافة الى الخدمات التي يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. كما يمكن شحن المحفظة المالية من خلال نقاط البيع المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

من ناحيته، وعلى هامش توقيع الإتفاقية، أكد السيد هاشم الشوا على أهمية الشراكة ما بين PalPay وشركات القطاع الخاص لا سيما شركات الإتصالات، مشيداً بالشراكة مع شركة كبيرة كشركة Ooredoo. ومعرباً عن أمله بأن تسهم هذه الشراكات في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني في فلسطين وتكريس الوسائل التكنولوجية الحديثة في خدمة المواطنين وتسهيل حياتهم في مختلف مجالات الحياة، كجزء من تطبيق أسس ومعايير الشمول المالي.

من جانبه، أعرب د. ضرغام مرعي عن سعادته لتوقيع اتفاقية جديدة مع PalPay تساهم في تسهيل التعاملات المالية من سداد فواتير وشحن أرصدة لمشتركي وشركاء شركةOoredoo . مشيراً الى أن هذه الاتفاقية ستكون مقدمة لمجموعة من الخدمات التي سيتم تطويرها مع PalPay التي تعد جزء هاماً من مجموعة مالية كبرى، كمجموعة بنك فلسطين، وذلك يأتي ضمن رؤية واستراتيجية Ooredoo التي تهدف إلى إثراء حياة الناس الرقمية.

إضافة إلى ذلك، أشار السيد معاوية القواسمي بأن PalPay منفتحة وجاهزة للتعاون والشراكة مع جميع مؤسسات القطاع الخاص، مؤكداً بأنها شركة لا تسعى الى المنافسة مع أي من الشركات، لكنها تسعى الى التعاون والتطوير للتسهل على حياة المواطنين والمستفيدين من مؤسسات القطاع الخاص والعام. والمساهمة في إدخال تكنولوجيا الدفع الإلكتروني للسوق الفلسطينية، وصولاً الى تكريس ثقافة يمارسها جميع أبناء شعبنا. مضيفاُ بأن المحفظة الإلكترونية ستضيف خدمات جديدة ونوعية لمجموعة الخدمات المقدمة من شركة PalPay وستستهدف المواطنين غير البنكيين وتمكنهم من إجراء عمليات مالية إلكترونية كانت متاحة سابقاً وحصراً فقط لمن له حساب بنكي، وذلك عبر شبكتها من نقاط البيع الإلكترونية المكونة من حوالي 7000 نقطة بيع، وشبكة المتعاوملين معها من التجار والمؤسسات والشركات والذين يزيد عددهم عن 120 جهة، مقسمين على الشركات والتجار والجامعات والمؤسسات ومقدمي خدمات في جميع المحافظات والمدن الفلسطينية من جنين شمالاً الى رفح جنوباً.