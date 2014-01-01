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"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان

الخميس 18 فبراير 2021 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان



وكالات

هاجم ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، جماعة "الإخوان المسلمين"، المصنفة في عدة دول عربية كجماعة إرهابية، معتبرا أنها كشفت عن "أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث".

وكتب خلفان تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، هاجم فيها جماعة الإخوان، واعتبر أنها سجلت "أبشع جرائمها الإرهابية"، خلال الفترة الماضية "بما يسمى الربيع العربي".

وكتب خلفان: "سجلت جماعة الإخوان في سجل التاريخ بما يسمى الربيع العربي أبشع جرائمها الإرهابية".

وتابع: "قتلت الأنفس وهدمت البيوت وهجرت الناس وكشفت عن أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث".

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في 15 نوفمبر 2014 قائمة التنظيمات الإرهابية، التي ضمت جماعة الإخوان وحلفائها، والإمارات ليست وحدها التي تصنف جماعة "الإخوان المسلمين" كتنظيم إرهابي، فقد سبقها إلى ذلك سوريا ومصر والسعودية، وتلاها البحرين.

#الاخوان المسلمون #ضاحي خلفان

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