  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أسرار تذاع لأول مرة عن غزو صدام حسين للكويت... فيديو

الخميس 18 فبراير 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسرار تذاع لأول مرة عن غزو صدام حسين للكويت... فيديو



وكالات

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، أسراراً تذاع لأول مرة عن غزو بلادها للكويت، وما هو موقفها الحقيقي ومتى عرفت بعملية الغزو.

قالت رغد صدام حسين، في سلسلة لقاءاتها مع قناة "العربية"، إن غزو الكويت كان احتلالًا ولا تستطيع تجميل هذه الكلمة، قائلة: "نعم احتللنا الكويت".

وأضافت: "كانت عائلاتهم وعائلتنا جزءًا واحدًا... لذا كانت مرحلة صعبة أخطأنا في حقهم وأخطأوا في حقنا"؛ وتابعت "هذا الاحتلال أفقدنا شهداء بأعداد كثيرة جدًا".

وكشفت رغد صدام حسين، عن اتجاه والدها لحياة التقشف بعد معاناة الشعب عقب حرب الكويت، مشيرة إلى أن والدها اختار أن يعيش نفس المعاناة التي يعيشها المواطن العراقى من معاناة وحياة صعبة.

الجدير بالذكر، أن الغزو العراقي للكويت، وقع في الثاني من أغسطس/ آب عام 1990 وانتهى في السادس من مارس/آذار 1991 بتدخل من تحالف دولي، بعدما لفت الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الأنظار إلى نيته العدائية تجاه الكويت خلال جلسة استثنائية للجامعة العربية في بغداد 28 مايو/ أيار 1990، حيث فاجأ الجميع باتهامه للكويت "بسرقة النفط العراقي".

#رغد صدام حسين #صدام حسين #غزو الكويت #العراق

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بالتيار الإصلاحي يكشف عن جهود دولية وعربية لتوحيد حركة "فتح" في الانتخابات المرتقبة

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بشأن فيروس كورونا

شاهد الفيديو : رغد صدام حسين مع عائلتها في منزلها...

فتح تكشف عن سبب زيارة وفد لجنتها المركزية إلى قطاع غزة

فلسطين تكتسي بالثلوج ..صور وفيديو

قرار بالإفراج عن الأسير السوري قهموز.. رسمياً.. اتمام صفقة تبادل أسرى بين سوريا و"إسرائيل"

بعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

52019239134343

الاستخبارات الإسرائيلية: حزب الله يستعد لشن هجوم من البحر

انقلاب جيب عسكري بعد توغل "إسرائيلي" شرق دير البلح ووصول سيارة اسعاف

الصحة بغزة تكشف موعد بداية تطعيم لقاح كورونا

غزة والانتخابات : إقبال على التسجيل يعكس التوق للتغيير