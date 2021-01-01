  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استمر لأكثر من ساعة.. مكتب نتنياهو يؤكد اتصاله ببايدن

الخميس 18 فبراير 2021 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمر لأكثر من ساعة.. مكتب نتنياهو يؤكد اتصاله ببايدن



واشنطن / وكالات /

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن شددا خلالها على تعزيز التحالف بين البلدين.

وجاء في بيان المكتب: "المكالمة كانت ودية ودافئة للغاية واستمرت لأكثر من ساعة".

وأضاف: "أشار الزعيمان خلال الاتصال إلى العلاقة الشخصية التي تربط بينهما، والتي تستمر منذ سنوات عديدة، وأنهما سيعملان معا على تعزيز التحالف المتين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وتابع: "بحث الجانبان الاستمرار في عدد من الملفات الحيوية وعلى رأسها الدفع باتفاقيات السلام قدما، والتهديد الإيراني والتحديات الإقليمية".

وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "الزعيمين اتفقا على مواصلة الحوار بينهما".

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بالتيار الإصلاحي يكشف عن جهود دولية وعربية لتوحيد حركة "فتح" في الانتخابات المرتقبة

الحكم بالإعدام بحق شادي الصوفي قاتل الأسير المحرر جبر القيق

سُؤال وجودي إلى “حماس" ..عبد الباري عطوان

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بشأن فيروس كورونا

شاهد الفيديو : رغد صدام حسين مع عائلتها في منزلها...

فتح تكشف عن سبب زيارة وفد لجنتها المركزية إلى قطاع غزة

فلسطين تكتسي بالثلوج ..صور وفيديو

الأخبار الرئيسية

انقلاب جيب عسكري بعد توغل "إسرائيلي" شرق دير البلح ووصول سيارة اسعاف

وزارة

الصحة بغزة تدعو المواطنين للتسجيل من أجل الحصول على لقاح "كورونا"

غزة والانتخابات : إقبال على التسجيل يعكس التوق للتغيير

امم

صحيفة عبرية:مساع أوروبية لإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء

جنرال إسرائيلي يكشف تأثير قرار "لاهاي" على الحرب المقبلة