سفير الإمارات في تل أبيب يستهل نشاطه بتغريدة... ماذا قال؟

القدس المحتلة/سما/

أعلن سفير دولة الإمارات في إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق حسابه الرسمي مستهلا بتغريدة نشرها باللغة العبرية.

وقال محمد آل خاجة: "يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".

وتابع: "اتطلع إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين".

זהו חשבון הטוויטר הרשמי של שגרירות איחוד האמירויות הערביות בישראל. אנו מצפים לשתף חדשות ומידע על איחוד האמירויות הערביות ולקדם שלום, הבנה ושגשוג בקרב עמנו והאזור. סלאם. שלום.

???????? ???????? — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) February 17, 2021



وكانت السفارة الإماراتية في تل أبيب أعلنت اليوم تدشين حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت في أول تغريدة لها باللغة العبرية والعربية والإنجليزية: "هذا هو الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل على تويتر. نتطلع إلى تبادل آخر الأخبار والمعلومات حول دولة الإمارات، وما يستجد من أحداث في إطار تعزيز السلام والتفاهم والتقدم بين شعبينا وعلى صعيد المنطقة. سلام/ شالوم".

אני שמח להשיק את חשבון הטוויטר שלי כשגרירה הראשון של איחוד האמירויות הערביות בישראל. אני מצפה לחזק את הקשרים בין אזרחי שתי המדינות על ידי טיפוח השלום, הבנה ושגשוג בקרב עמנו ולמען האיזור כולו. מרחאבה, ברוכים הבאים. — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) February 17, 2021



والأحد الماضي، أدى آل خاجة اليمين الدستورية، كأول سفير للإمارات في إسرائيل بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين منتصف أيلول / سبتمبر الماضي.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل، افتتاح سفارة لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة للدولة العبرية.

ووقتها، ذكر موقع "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية: "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وفي اليوم ذاته، صادق مجلس الوزراء الإماراتي على فتح سفارة في تل أبيب، وهي الخطوة التي تأجل تنفيذها نظرا للإغلاق المشدد الذي شهدته إسرائيل خلال الفترة الماضية.

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.