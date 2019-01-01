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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.69 مليون والوفيات مليونان و527301

الخميس 18 فبراير 2021 05:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.69 مليون والوفيات مليونان و527301



القدس المحتلة/سما/

 أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 109.69 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و527301.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير.


وأضافت الصحة العالمية في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 81 ألف حالة وفاة جديدة، وهو أقل بنسبة 10% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

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