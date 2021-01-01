  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بشأن فيروس كورونا

الخميس 18 فبراير 2021 04:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بشأن فيروس كورونا



جنيف/سما/

زفت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الأربعاء، خبرا سارا للعالم بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة "فرانس 24"، مساء أمس الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر أرجاء المعمورة، بنسبة 16 بالمئة.


وعلى الرغم من هذا الانحفاض الملحوظ، فإن المنظمة أكدت أن الأزمة الصحية لم تنته بعد، لذلك تواصل الدول تشديد القيود وحملات التلقيح.

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا في العالم يتم بشكل غير عادل وغير متساو.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أشار غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إلى أن 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة من اللقاح لافتا إلى أنه "في هذه اللحظة الحرجة، تعد المساواة في اللقاح أكبر اختبار أخلاقي أمام المجتمع العالمي".

وقال غوتيريش:  يجب أن نسعى جاهدين لضمان حصول جميع الناس في كل مكان على فرصة التطعيم في أسرع وقت ممكن.. ومع ذلك، كان توزيع اللقاحات متفاوتًا وغير عادل إلى حد كبير.
وشدد غوتيريش على أنه إذا سُمح للفيروس بالانتشار في البلدان النامية، فإنه "سيتحور مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى حقيقة أن "الوباء قد يستمر لفترة طويلة جدا"

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #كوفيد 19 #اصابات كورونا #فرانس 24 #أنطونيو غوتيريش #عدوى كورونا

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بالتيار الإصلاحي يكشف عن جهود دولية وعربية لتوحيد حركة "فتح" في الانتخابات المرتقبة

صور: اصابة خطيرة و أضرار مادية بالممتلكات جراء المنخفض الجوي في غزة

الحكم بالإعدام بحق شادي الصوفي قاتل الأسير المحرر جبر القيق

إدارة بايدن تنظر بفتور للانتخابات الفلسطينية .. ماذا عن مشاركة البرغوثي وحماس ؟

سُؤال وجودي إلى “حماس" ..عبد الباري عطوان

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد الفيديو : رغد صدام حسين مع عائلتها في منزلها...

الأخبار الرئيسية

دجلان

مصادر فلسطينية: عباس يرفض طلب مصري أردني بالتصالح مع دحلان

14

فلسطين تكتسي بالثلوج ..صور وفيديو

الحكومة الفلسطينية: تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية غدا بسبب الظروف الجوية

فتح تكشف عن سبب زيارة وفد لجنتها المركزية إلى قطاع غزة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة