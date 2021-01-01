القدس والجولان و الجبال الفلسطينية تكتسي بالثلوج ..صور وفيديو

القدس المحتلة/سما/

غطت الثلوج أنحاء في مدينة القدس والجولان السوري المحتل، الأربعاء، وتسببت في قطع الطرق وعرقلة حركة المرور وإغلاق شوارع في جميع أنحاء البلاد، فيما أعلن عن تعليق دوام الوزارت الحكومة في الضفة الغربية المحتلة.

وجلبت العاصفة معها أمطارا غزيرة وانخفاضا حادا في درجات الحرارة وتساقطا كثيفا للثلوج في المرتفعات الجبلية على أن يتراوح اترفاعه بين 10 - 20 سنتيمترا، وسط تواصل تساقط الأمطار وحبات البرد والانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية عواصف رعدية قوية وانخفاضا حادا في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، على أن تتساقط الثلوج فوق المناطق الأكثر ارتفاعا خلال ساعات الليل، ويشمل ذلك القدس.







وغطت الثلوج الكثيفة بالفعل مرتفعات الجولان المحتلة قرب الحدود مع سورية أيضا، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق الشوارع التي تربط البلدات الجولانية بالاتجاهين، بما في ذلك تلك المؤدية إلى مسعدة ومجدل شمس.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تعطيل حركة المرور على فترات في شارع رقم واحد المؤدي الرابط بين مدينتي القدس وتل أبيب بكلا الاتجاهين، بالإضافة إلى تعطيل حركة السير في طريق رقم 8900 قرب صفد، ومفرق "شيمشون" غربي مدينة القدس، وشارع رقم 60 الواصل إلى المناطق الجنوبية في الضفة المحتلة.

#الثلوج تغطي مجدل شمس شمال #فلسطين المحتلة تم النشر بواسطة ‏وكالة سما الإخبارية‏ في الثلاثاء، ١٦ فبراير ٢٠٢١



وقررت الحكومة الفلسطينية تعطيل دوام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ليوم غد الخميس، بسبب الظروف الجوية السائدة، مع استمرار عمل خدمات الطوارئ في الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات، بحسب ما جاء في بيان حكومي.







ودعا مجلس الوزراء في بيان للمتحدث الرسمي، المواطنين، "إلى توخي الحيطة والحذر، والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني تحسبًا من تساقط الثلوج وتشكُّل السيول في المناطق المنخفضة بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات السلامة والأمان في استعمال وسائل التدفئة، مؤكدًا جاهزيّة الطواقم الطبية، والدفاع المدني والبلديات في جميع المحافظات لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.

من المتوقع أن تستمر الأجواء الماطرة والمثلجة في جميع المناطق الفلسطينية خلال الساعات المقبلة وحتى ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس. وخلال هذه الفترة تبقى البلاد تحت تأثير الموجة القطبية التي دخلت البلاد مع ساعات عصر الأربعاء.

و شهدت الجبال الفلسطينية مساء يوم أمس الاربعاء، وفجر اليوم تساقطا للثلوج، حيث تراكمت الثلوج ووصلت سماكتها حتى فجر اليوم 25 سم في بعض القمم العالية في الخليل، كما تراكمت الثلوج في جبال بيت لحم والقدس ورام الله ونابلس بكميات متفاوتة.

وبحسب الراصد الجوي داود الطروة، فإن الثلوج تراكمت بهذه السماكات وعلى مناطق واسعة للمرة الأولى منذ 6 سنوات، حيث انخفضت الحرارة في القمم العالية الى درجة مئوية تحت الصفر.

وأوضح الراصد الجوي، ان فرصة تساقط الثلوج تضعف اليوم نتيجة ارتفاع الحرارة في طبقات الغلاف الحوي، وهو ما سيؤدي بتساقط زخات من الامطار والبرد، والتي ستؤدي لإذابة الثلوج بشكل تدريجي.



وفِي يوم غد الجمعة، يبقى الطقس باردا الى شديد البرودة، وتستمر الفرصة مهيأة لتساقط الامطار احيانا فوق معظم المناطق، كما يحتمل تساقط امطار محلية على بعضالمناطق يوم السبت.































وتتعطل الدراسة في الجولان السوري المحتل، الخميس، وتعتزم السلطات المحلية إخطار المواطنين في ساعات صباح الخميس حول انتظام الدراسة في المؤسسات التعليمية الواقعة في القدس ومنطقة صفد، علما بأن مؤسسات التعليم الخاص (لذوي الاحتياجات الخاصة) في مدينة القدس ستستقبل الطلاب بدءا من الساعة التاسعة صباحا.

وبسبب الطقس العاصف، تم إغلاق جميع الموانئ البحرية في البلاد ولن يُسمح للسفن بالدخول أو المغادرة. في حين، تستمر الرحلات الجوية الاستثنائية بالإقلاع من مطار بن غوريون كما هو مقرر لها ودون تغيير. وحذرت السلطات من العواصف الرملية في المناطق الجنوبية بالإضافة إلى تشكل الفيضانات والسيول في منطقة البحر الميت.

















































