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"طقس العرب" يكشف موعد ذروة الهطول الثلجي في الأردن

الخميس 18 فبراير 2021 02:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"طقس العرب" يكشف موعد ذروة الهطول الثلجي في الأردن



عمان/سما/

كشف موقع "طقس العرب"، مساء اليوم الأربعاء، عن موعد ذروة الهطول الثلجي في الأردن.

وقال الموقع إن الجبهة الهوائية وصلت إلى العاصمة عمّان، وانتظم تساقط الثلوج، بحسب قناة المملكة.

وأكد أن ذروة الهطل الثلجي لم تأتِ بعد، متوقعا اشتداده مع ساعات الليل، وتراكم الثلوج في العديد من المناطق.

وتوقع الموقع  استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والثلوج على مناطق متفرقة بالمملكة حتى ساعات مساء يوم الخميس.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، وجه رئيس الوزراء الأردني  بشر الخصاونة بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة غدا الخميس،  نظراً للظروف الجوية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي سياق متصل، حذر جهاز الأمن العام من الخروج من المنازل إلا للضرورة القُصوى في ظل هذه الظروف الجوية السائدة.

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