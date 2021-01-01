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"أبو حصيرة"... قناة عبرية تكشف سر فتح معبر طابا بشكل استثنائي

الخميس 18 فبراير 2021 02:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أبو حصيرة"... قناة عبرية تكشف سر فتح معبر طابا بشكل استثنائي



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن افتتاح معبر طابا بين مصر وإسرائيل بشكل استثنائي رغم إغلاق الأخيرة أجوائها ومعابرها الحدودية، خوفا من دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وقالت القناة "13" إن وزير الداخلية الإسرائيلي آريه درعي أصدر موافقة غير عادية لعائلة حاخام معروف بدخول البلاد عبر معبر طابا.

وأضافت: "بدأ كل شيء الأسبوع الماضي، عندما علقت مجموعة من الإسرائيليين في تركيا ولم يتمكنوا من العودة إلى إسرائيل".


وقال أحدهم للقناة وهو ما عائلة "آروش":"كنا في المغرب للاحتفال بالحاخام أبوحصيرة  (1805 ـ 1880)، ومن المغرب وصلنا إلى تركيا، وقيل لنا إنه لا توجد رحلة جوية لكن سيناء مفتوحة. ذهبنا إلى سيناء وكان المعبر مغلقا".

ناشد أفراد الأسرة لجنة الاستثناءات (إسرائيلية تمنح تصاريح سفر ودخول استثنائية)، لكن وزير الداخلية درعي ساعد في إنجاز الأمر بشكل سريع.

وبحسب القناة : "في النهاية وصل العاملون في معبر طابا خصيصا لفتح البوابة المغلقة".

وأشارت القناة إلى أن أفراد عائلة "آروش" هم أقارب الحاخام شالوم آروش، الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع وزير الداخلية الإسرائيلي.

من جانبه، رد آريه درعي على ما أوردته القناة بالقول:"دخول مجموعة المدنيين عبر معبر طابا إلى الأراضي الإسرائيلية تم وفق كافة الإجراءات ورأي الأجهزة الأمنية ومجلس الأمن القومي بسبب الخطر الذي كان يهدد حياتهم حيث كانوا (في إشارة إلى كون سيدتين من ضمنهما في المراحل الأخيرة من الحمل). ورغم طلب مجلس الأمن القومي فتح المعبر وطلب وزير الداخلية حسب صلاحياته، مرت أيام قبل موافقة المصريين على فتح المعبر والسماح للمواطنين بالدخول".

#معبر طابا #مصر #اسرائيل #السلالة الجديدة لفيروس كورونا #آريه درعي #تركيا #سيناء #الحاخام أبو حصيرة #الحاخام شالوم آروش #وزير الداخلية الاسرائيلي

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