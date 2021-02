لجين الهذلول تغرد للمرة الأولى منذ إطلاق سراحها

شرت الناشطة السعودية لجين الهذلول، مساء اليوم الأربعاء، أول تغريدة منذ إطلاق سراحها بعد أكثر من ألف يوم في السجن.

وكتبت لجين، بحسابها على موقع تويتر بالإنجليزية: "أعود بقلب مليء بالامتنان، لكنه مصاب بكدمات من 1001 خيبة أمل"، في إشارة إلى عدد أيام سجنها.



والأربعاء الماضي، أطلقت السلطات السعودية سراح لجين الهذلول الناشطة النسوية البارزة في المملكة.

وفي ذات اليوم، علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خبر إطلاق سراحها قائلا: "لدي أخبار سارة بأن الحكومة السعودية أفرجت عن الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول من السجن".

Returning with a heart full of gratitude, but bruised from 1001 disappointments. pic.twitter.com/CsM79OLDzb