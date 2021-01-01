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شاهد..الإعلام الحربي لحزب الله ينشر فيديو للمواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن

الخميس 18 فبراير 2021 02:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..الإعلام الحربي لحزب الله ينشر فيديو للمواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن



بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يظهر المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن، أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

ونشر "الإعلام الحربي" التابع للحزب المقطع تحت عنوان: "أيها الصهاينة، لديكم أهداف عسكرية وأمنية داخل مدنكم".

وتداول ناشطون لبنانيون المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "ما لم يواجهه كيانكم".


وكان أمين عام الحزب حسن نصر الله قد قال مخاطبا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مؤخرا: "نحن لا نبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرضتم حربا سنخوضها".

وأضاف: "إذا قصفتم مدينة سنقصف مدينة، وإذا قصفتم قرى سنقصف المستوطنات".

وتابع: "أنت تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد… ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الحرب القصيرة إلى حرب شاملة".

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