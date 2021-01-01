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ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مع هبوط الإنتاج الأمريكي بفعل ثلوج تكساس

الخميس 18 فبراير 2021 02:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مع هبوط الإنتاج الأمريكي بفعل ثلوج تكساس



وكالات/سما/

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الأربعاء، حيث كبح الطقس المتجمد في تكساس الإمدادات في كبرى الولايات الأمريكية المنتجة للخام.

وصعد خام برنت 99 سنتا بما يعادل 1.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 64.34 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار أو 1.8 بالمئة ليغلق على 61.14 دولار للبرميل.

ويستمد النفط دعما من قيود معروض "أوبك+" وتخفيضات إضافية من السعودية وآمال انتعاش الطلب بفضل لقاحات "كوفيد-19".

وتلقت الأسعار دفعة إضافية من طقس بارد غير مسبوق في تكساس، التي تضخ جانبا كبيرا من إنتاج الخام الأمريكي وتعد جزءا من مركز صناعة التكرير الرئيسي بالولايات المتحدة.

وقال بوب يوغر، مدير عقود الطاقة الآجلة لدى "ميزوهو" في نيويورك، "هذه نقلة جديدة.. خام غرب تكساس الوسيط سيصل على الأرجح إلى قرابة 65.65 دولار".

ويقول خبراء بالقطاع إن الطقس المتجمد بالولايات المتحدة أوقف ما يقدر بمليون برميل يوميا وقد يعطل الإنتاج لعدة أيام، إن لم يكن لأسابيع.

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