بوروسيا دورتموند يحقق انتصار ثمينا على اشبيلية بنتيجة (3-2) ..فيديو

مدريد/سما/

خرج فريق بوروسيا دورتموند الألماني بفوز ثمين من ملعب مضيفه إشبيلية الإسباني (3-2) في المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل خيسوس فيرنانديز سوسو هدف التقدم للفريق الإسباني مبكرا في الدقيقة السابعة.

ورد الفريق الألماني بثلاثة أهداف متتاليية، حيث أدرك محمود داوود التعادل في الدقيقة 19 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن.



ومن ثم أحرز "الفتى الذهبي" النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين متتاليين في الدقيقتين (27 و43) من زمن الشوط الأول.



وقلص المهاجم الهولندي لوك دي يونغ الفارق لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني لهم في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

ووضع فريق بوروسيا دورتموند بذلك قدما له في الدور ربع النهائي للنسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وحتى الخسارة بفارق هدف، ولكن بنتيجة أقل من (3-2) أو بركلات الترجيح.