  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بوروسيا دورتموند يحقق انتصار ثمينا على اشبيلية بنتيجة (3-2) ..فيديو

الخميس 18 فبراير 2021 01:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوروسيا دورتموند يحقق انتصار ثمينا على اشبيلية بنتيجة (3-2) ..فيديو



مدريد/سما/

خرج فريق بوروسيا دورتموند الألماني بفوز ثمين من ملعب مضيفه إشبيلية الإسباني (3-2) في المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل خيسوس فيرنانديز سوسو هدف التقدم للفريق الإسباني مبكرا في الدقيقة السابعة.

ورد الفريق الألماني بثلاثة أهداف متتاليية، حيث أدرك محمود داوود التعادل في الدقيقة 19 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن.


ومن ثم أحرز "الفتى الذهبي" النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين متتاليين في الدقيقتين (27 و43) من زمن الشوط الأول.


وقلص المهاجم الهولندي لوك دي يونغ الفارق لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني لهم في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

ووضع فريق بوروسيا دورتموند بذلك قدما له في الدور ربع النهائي للنسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وحتى الخسارة بفارق هدف، ولكن بنتيجة أقل من (3-2) أو بركلات الترجيح.  

#بوروسيا دورتموند #اشبيلية #اشبيلية و بوروسيا دورتموند #اهداف مباراة اشبيلية وبوروسيا دورتموند #ملخص اهداف مباراة اشبيلية وبوروسيا دورتموند #اهداف بوروسيا دورتموند اليوم #اهداف هالاند اليوم #محمود داوود #بوروسيا دورتموند واشبيلية #دوري ابطال اوروبا #المانيا #اسبانيا #مدريد

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بالتيار الإصلاحي يكشف عن جهود دولية وعربية لتوحيد حركة "فتح" في الانتخابات المرتقبة

صور: اصابة خطيرة و أضرار مادية بالممتلكات جراء المنخفض الجوي في غزة

الحكم بالإعدام بحق شادي الصوفي قاتل الأسير المحرر جبر القيق

إدارة بايدن تنظر بفتور للانتخابات الفلسطينية .. ماذا عن مشاركة البرغوثي وحماس ؟

سُؤال وجودي إلى “حماس" ..عبد الباري عطوان

اسعار العملات مقابل الشيكل

ثلوج وأمطار ورياح قوية بالداخل المحتل...صور وفيديو

الأخبار الرئيسية

دجلان

مصادر فلسطينية: عباس يرفض طلب مصري أردني بالتصالح مع دحلان

الحكومة الفلسطينية: تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية غدا بسبب الظروف الجوية

فتح تكشف عن سبب زيارة وفد لجنتها المركزية إلى قطاع غزة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

وصول وفد فتحاوي رفيع إلى قطاع غزة ضمن جهود التحضير للانتخابات