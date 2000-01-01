الكشف عن تفاصيل أول اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن..

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة منذ توليه منصبه قبل حوالي شهر.

وبحسب القناة 13 الاسرائيلية فإن الاثنين تطرقا إلى العلاقة الشخصية طويلة الأمد بينهما وقالا إنهما سيعملان معًا لزيادة تعزيز التحالف القوي بين البلدين.

وأضاف "ورد أن المحادثة كانت ودية للغاية ودافئة واستغرقت حوالي ساعة، كما بحث القادة استمرار اتفاقيات السلام والتهديد الإيراني وتحديات المنطقة واتفقوا على مواصلة المحادثات بينهم".

وتابعت "هنأ بايدن نتنياهو على المعركة في كورونا وتبادل الجانبان الآراء حول كيفية التعامل مع كورونا"، كما جاء.

الجدير ذكره أن تأخر اتصال بايدن بنتنياهو صنع حالة من التكهنات وسط المحللين والمتابعين للشرق الأوسط أهمها أن الأول يحاول الابتعاد عن خطى سلفه ترامب الذي كان معطي جل اهتمامه للاحتلال ومشاريعه في الأراضي الفلسطينية.