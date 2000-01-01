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"جيروزاليم بوست": إيران قد تنشر 200 صاروخ في العراق لمهاجمة إسرائيل

الأربعاء 17 فبراير 2021 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جيروزاليم بوست": إيران قد تنشر 200 صاروخ في العراق لمهاجمة إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة (جيروزاليم بوست): "مع تصاعد التوترات بين إيران وأغلب الدول الغربية، تشعر إسرائيل بالقلق من أن طهران يمكن أن تنشر ما يصل إلى 200 صاروخ طويل المدى في العراق لمهاجمتها".

وذكرت الصحيفة، أن إيران تمتلك مئات الصواريخ التي يمكنها الوصول إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنه في حين أن فرص المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران تعتبر منخفضة، فإن التوترات المتصاعدة في الشمال وسط احتمال المواجهة في سوريا أو لبنان، قد تدفع إيران أيضا إلى الرد.

ورأت أن "المبرر المنطقي لنشر إيران للصواريخ في العراق وإطلاقها من هناك ضد إسرائيل هو محاولة منع رد انتقامي مباشر للجيش الإسرائيلي ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية"، مضيفة: "إسرائيل لا تعتقد أن "حزب الله" اللبناني مهتم حاليا بشن بحرب جديدة ، لكن المخابرات العسكرية ترى أن هناك فرصة كبيرة نسبيا لوقوع "أيام قليلة من القتال" بين الجيش الإسرائيلي والحزب المدعوم من إيران".

 

#اسرائيل #ايران #العراق #صواريخ بالستية #الدول العربية

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