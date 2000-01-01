  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

وفاتان بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية

الأربعاء 17 فبراير 2021 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاتان بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 376، وعدد الإصابات 13295.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن سفارتنا والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية سجلتا حالتي وفاة جديدتين اليوم في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، للمواطن عبد القادر عبد الوهاب فياض (57 عاماً)، والمواطنة خديجة عبدالغني بركات فياض (76 عاماً)، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 113 حالة.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية لم يسجل أية حالة وفاة جديدة أو إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صور: اصابة خطيرة و أضرار مادية بالممتلكات جراء المنخفض الجوي في غزة

إدارة بايدن تنظر بفتور للانتخابات الفلسطينية .. ماذا عن مشاركة البرغوثي وحماس ؟

سُؤال وجودي إلى “حماس" ..عبد الباري عطوان

نصر الله يبعث رسالة تهديد لإسرائيل: "أنت تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد"!!

الحكم بالإعدام بحق شادي الصوفي قاتل الأسير المحرر جبر القيق

ثلوج وأمطار ورياح قوية بالداخل المحتل...صور وفيديو

شاهد الفيديو : رغد صدام حسين مع عائلتها في منزلها...

الأخبار الرئيسية

بدء وصول وفد فتحاوي رفيع إلى قطاع غزة ضمن جهود المشاركة بالانتخابات

77

تعطّل "صفقة التبادل" بين سوريا و"اسرائيل": قهموز والمقت يرفضان إبعادهما عن الجولان

بعد وصول 2000 جرعة.. الصحة بغزة تحدد الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا

أول تعليق لنتنياهو على صفقة تبادل أسرى مع سوريا

قيادي بالتيار الإصلاحي يكشف عن جهود دولية وعربية لتوحيد حركة "فتح" في الانتخابات المرتقبة