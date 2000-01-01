12 وفاة و2887 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان /سما/

سُجلت في الأردن، الأربعاء، 12 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 2887 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 355106، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4503، بعد وفاة 12 مصابا.

وتوزعت الإصابات المحلية على"1918 في محافظة العاصمة عمّان، 357 في البلقاء، 192 في إربد، منها 15 في الرمثا، 149 في الزرقاء، 57 في الكرك، 55 في جرش، 49 في مأدبا، 34 في المفرق، 31 في عجلون، 30 في العقبة، 8 في معان، منها 1 في البترا، 7 في الطفيلة"

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الأربعاء، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 137 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 770 حالة.

ووصل إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الثلاثاء إلى 621، بنسبة إشغال 15%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها 160، بنسبة إشغال 18%.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الثلاثاء 68 بنسبة إشغال 7%.

وغادرت 72 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 1294 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 330805 حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 19798 حالة.

وتم إجراء 32850 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 4299656 فحصا، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة الأربعاء إلى نحو 8.79%.