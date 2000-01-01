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كوهين: إسرائيل دعت السودان لإرسال وفد سلام خلال الأسابيع المقبلة

الأربعاء 17 فبراير 2021 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين: إسرائيل دعت السودان لإرسال وفد سلام خلال الأسابيع المقبلة



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن بلاده دعت السودان لإرسال وفد سلام في الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب توقيع اتفاقيات السلام بين البلدين.

يذكر وأنه، في الـ25 من يناير/كانون الثاني، زار وفد إسرائيلي برئاسة وزير الاستخبارات إيلي كوهين، الخرطوم، حيث التقى عدد من كبار قادة السودان.

جاءت زيارة الوفد عقب نحو ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، بجانب رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب المدرج عليها منذ عام 1993 لأسباب عدة أبرزها استضافة حكومة الرئيس السابق عمر البشير، مؤسس تنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أسامة بن لادن.

وقال كوهين، في بيان عقب عودة الوفد إلى إسرائيل: "لدي ثقة في أن هذه الزيارة تضع أسسا للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة".

وأوضح كوهين، أنه التقى بقادة السودان ومن بينهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومع وزير الدفاع ياسين إبراهيم، ولفت إلى أن الوفد الإسرائيلي بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وكذلك إمكانات التعاون الاقتصادي.

#الاستخبارات الاسرائيلية #ايلي كوهين #السودان #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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