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إسرائيل: غالبية الأصابات الجديدة بكورونا لاشخاص أقل من 40 عاما

الأربعاء 17 فبراير 2021 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: غالبية الأصابات الجديدة بكورونا لاشخاص أقل من 40 عاما



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، الأربعاء، عن تشخيص 4,406 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، جاءت بعد اجراء 71 الف من الفحوصات، بلغت نسبة الفحوصات الايجابية فيها 6.4% وهي نسبة منخفضة نسبيا مقارنة بالايام الاخيرة.

ويتضح من المعطيات ان 77.7% من المصابين هم بجيل اقل من 40 عاما، مقارنة بـ5.5% اصابات بين اشخاص بجيل اعلى من 60 عاما، ووفقا للمعطيات فان هناك 981 اصابة خطيرة، وذكرت المعطيات ان هناك ارتفاعا بالاصابات الخطيرة الجديدة لدى الاجيال الشابة حيث شكلت خلال الاسبوعين الاخيرين 40% من الاصابات الخطيرة الجديدة.

حاليا مؤشر العدوى يستمر بالانخفاض وبلغ 0.81، عدد الاصابات النشطة بلغ في اسرائيل بلغ 53,048 اصابة بينما اجمالي الوفيات 5,463 حالة وفاة.

ووفقا للمعطيات فان 160 الف اسرائيلي تلقوا التطعيم امس، وبلغ عدد الاسرائيليين الذين تلقوا الجرعة الاولي 4,075,000 شخص، من بينهم نحو 2,700,000 تلقوا الجرعة الثانية.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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