بتكلفة تصل لـ 6 مليار دولار.. المصادقة على الخطة الأضخم لتسليح الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "والا" العبري، يوم الأربعاء، بأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية صادقت على الخطة الأضخم لتسليح الجيش الإسرائيلي، بتكلفة تصل إلى أكثر من 6 مليار دولار.



وقال الموقع: إن الصفقة تشمل تزويد الجيش بطائرات حربية مقاتلة ومروحيات نقل ثقيلة وذخائر متقدمة، مضيفًا أن الجيش حصل على الضوء الأخضر لأن يختار طائرات النقل الثقيلة المستقبلية والاختيار ما بين طائرات "تشينوك" وطائرة CH53K.



وطلب وزير الجيش بيني غانتس من سلاح الجو تقديم توصياته بهذا الخصوص وإمكانية أن تشمل الخطة شراء طائرة V-22.



في حين، سيشتري سلاح الجو الإسرائيلي في إطار خطة التمويل سرب جديد من طائرات F35 فائقة التطور وقنابل وصواريخ متطورة.



وتشمل الصفقة أيضًا شراء طائرات من طراز F15، وطائرات تزويد بالوقود من طراز KC-46.



وبينت وزارة الجيش أنها اضطرت في عام 2014 للحصول على قرض لشراء طائرات F35 على حساب أموال الدعم العسكري الأمريكي السنوي عبر بنك أمريكي.



ومنذ ذلك الحين والصفقة تعاني من مشاكل تمويل كبيرة.