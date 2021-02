عالم جديد تماما! إنشاء "الخريطة المسطحة الأكثر دقة على الإطلاق" لكوكبنا

أعاد علماء تصوير كوكبنا كخريطة "يمكنك حملها في يدك"، تعرض نصفي الكرة الأرضية الشرقي والغربي على الجانبين أو نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، ما يسمح لخط الاستواء بالدوران حول الحافة.

وشارك فريق من جامعة برينستون خريطة جديدة للعالم، أقل تشويها نظرا لكونها ذات وجهين ومستديرة، على غرار سجل الفونوغراف.

وتقلل خريطة القرص المزدوج جميع أنواع تشوهات الخرائط الستة، وتُظهر القارة القطبية الجنوبية وأستراليا بشكل أكثر دقة من الخرائط الأخرى، إلى جانب المسافة عبر المحيطات والأقطاب - كما أنه من السهل قياسها.

وقال ج. ريتشارد غوت، الأستاذ الفخري للفيزياء الفلكية في جامعة برينستون: "إن خريطتنا تشبه الكرة الأرضية أكثر من الخريطة المسطحة الأخرى. ولرؤية الكرة الأرضية كلها، عليك تدويرها؛ لرؤية كل خريطتنا الجديدة، عليك ببساطة قلبها".



ولطالما عمل صانعو الخرائط على إنشاء خريطة مثالية، تنطوي على أقل قدر من التشويه.

وعلى الرغم من أن مواقع كل بلد قد تكون صحيحة، إلا أن تغيير الحجم عادة ما يكون متوقفا.

وتُظهر معظم الخرائط أن أمريكا الشمالية أكبر من إفريقيا، ويبدو أن ألاسكا أكبر من المكسيك والصين أصغر من غرينلاند.

