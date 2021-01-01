خبراء صحة إسرائيليون: وضع كورونا في إسرائيل أسوأ بكثير مما يحاول نتنياهو تقديمه

القدس المحتلة/سما/

رفض خبراء الصحة الإسرائيليون تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل على وشك الانتهاء من كورونا، وقالوا إن الجائحة لم تنته وحملة التطعيم تحتاج وقتا طويلا لتنتهي.

وقال البروفيسور حجاي ليفين عالم الأوبئة والرئيس السابق لنقابة الأطباء الإسرائيليين: "هذا تصريح سياسي وغير مهني".

ووفقا لعالم المناعة في جامعة بن غوريون تومر هيرتز، فإن تعليقات نتنياهو هي "جزء من تصريحاته الانتخابية"، مؤكدا أن "الوضع أسوأ بكثير مما يحاول نتنياهو تقديمه".

وقالت البروفيسور رونيت كالديرون مارغاليت عالمة الأوبئة في الجامعة العبرية: "سيستمر انتشار الفيروس بين الشباب والأطفال وبعضهم سيصاب بمرض خطير على الرغم من أن أرقام الإصابات هي أقل بالنسبة لهذه الفئات العمرية".

وكان نتنياهو قال في تصريح يوم الاثنين، إنه "إذا تم تطعيم 570 ألف شخص فوق الـ50 عاما، فلن يكون هذا هو الإغلاق الأخير فحسب، بل سنتخلص من كورونا".

ومن المقرر أن تعيد إسرائيل فتح اقتصادها تدريجيا في الأسابيع المقبلة وأن تبدأ المرحلة الأولى في 21 فبراير والتي ستشهد فتح الصالات الرياضية والفنادق والمسابح العامة والفعاليات الثقافية للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل.