علماء يكشفون سبب موت أحد "أعظم فراعنة" مصر

كشف علماء من جامعة القاهرة في مصر، بمساعدة التصوير المقطعي، تفاصيل موت الفرعون الذي حكم جنوب مصر قبل 3576 عاما.

ووفقا لمجلة "فرونتيرز إن ميديسين" العلمية، أظهرت الأشعة المقطعية أن الفرعون سقنن رع تاعا الثاني، الملقب "بالشجاع"، مات متأثرا بعدة إصابات خطيرة في الرأس دون وجود إصابات في الجسد.

New interpretations based on medical imaging suggest Seqenenre-Taa-II was executed by multiple attackers and embalmers had skillfully concealed some head wounds.



