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"مايكروسوفت" تختبر نسخة خاصة من متصفحها للأطفال

الأربعاء 17 فبراير 2021 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مايكروسوفت" تختبر نسخة خاصة من متصفحها للأطفال



وكالات/سما/

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تختبر حاليا نسخة مخصصة من متصفحها للإنترنت "إيدج" للأطفال.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "وضع الأطفال" في متصفحها "مايكروسوفت إيدج"، سيساعد على حماية الأطفال أثناء تنقلهم عبر شبكة الويب.

سماعات خاصة gunshp  22 وهي  سماعة بلوتوث ميدانية ذو أذن واحدة، تستخدم في الأغراض العسكرية تستخدم في المحطات الإذاعية الميدانية المتنقلة، وسماعة الرأس اللاسلكية Hersha 18 m المستخدمة في الطائرات المقاتلة المختلفة، وكذلك معدات طائرات الهليكوبتر

وسيكون السن المحدد لمن يمكنهم استخدام "إيدج" للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 أعوام إلى 12 عاما.

ولن يحتاج "وضع الطفل" إلى تغيير إعدادات حساب "مايكروسوفت" حتى يتمكن من استخدامه الأطفال، بل سيمكنه مباشرة تشغيله.

يستخدم وضع الأطفال البحث الآمن في محرك البحث "بينغ" مع منع التتبع الصارم، ويوفر سمات متصفح مخصصة.

وتخطط شركة مايكروسوفت لمواصلة تحسين وضع الأطفال عن طريق إضافة المزيد من الميزات.

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