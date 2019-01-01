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الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة وسط ترقب لمحضر اجتماع المركزي

الأربعاء 17 فبراير 2021 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة وسط ترقب لمحضر اجتماع المركزي



واشنطن/سما/

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية منخفضة، اليوم الأربعاء 17 فبراير/شباط، وسط ترقب محضر اجتماع المركزي.

وأرجعت وكالة "رويترز" ذلك الانخفاض إلى عزوف المستثمرين عن وضع رهانات كبيرة قبيل صدور وقائع اجتماع يناير /كانون الثاني لمجلس الاحتياطي الاتحادي.


وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.1 نقطةـ بما يعادل 0.12 في المئة ليفتح على 31485.61 نقطة.

كما نزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 14.1 نقطة أو 0.36 في المئة ليسجل 3918.5 نقطة.

فيما هبط المؤشر ناسداك المجمع 135.9 نقطة أو 0.97 في المئة إلى 13911.649 نقطة.

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