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نقل الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث إلى المستشفى بعد شعورة بالمرض

الأربعاء 17 فبراير 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث إلى المستشفى بعد شعورة بالمرض



لندن/سما/

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الأربعاء، عن نقل الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، إلى المستشفى "كإجراء احترازي" بعد شعوره بالمرض.

وقال القصر في بيان صدر عنه اليوم، إن دوق إدنبره (99 عاما) "نقل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن مساء أمس الثلاثاء. وجاء دخوله المستشفى كإجراء احترازي بناء على نصيحة الطبيب الخاص  بصاحب السمو الملكي بعد شعوره  بتوعك"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لبضعة أيام للمراقبة والراحة".
وتقاعد الأمير فيليب في أغسطس/ آب 2017، بعد أن شارك في أكثر من 22000 مشاركة رسمية عامة منذ تولي زوجته العرش عام 1952. ويواصل مرافقة الملكة حسب رغبته في بعض المناسبات العامة.


في يونيو/ حزيران 2017، نُقل الأمير فيليب إلى المستشفى لمدة ليلتين لعلاج "عدوى مرتبطة بمرض سابق". وكان قد أجرى عملية جراحية على مستوى الفخذ سنة 2018.

في يناير/ كانون الثاني 2019، تعرض الأمير فيليب لحادث سيارة مذهل عندما اصطدمت سيارته من طراز "لاند روفر" بسيارة أخرى ولكنه لم يصب بأذى، وتخلى بعد ذلك عن رخصة قيادته.

في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، تم إدخاله إلى المستشفى لمدة أربع ليالٍ في مستشفى إدوارد السابع "لتلقي العلاج تحت المراقبة بسبب مشاكل صحية موجودة مسبقا".

في أوائل شهر يناير 2020، تلقت الملكة البريطانية البالغة من العمر 94 عاما وزوجها اللقاح المضاد للفيروس التاجي "كورونا"، في قلعة وندسور، غرب لندن، حيث يقضيان فترة الحجر الصحي.

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