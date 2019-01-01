مصر تسمح لنجيب ساويرس بالبحث عن الذهب في الصحراء

القاهرة/سما/

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا توقيع 10 عقود جديدة للبحث عن الذهب باستثمارات أكثر من 11 مليون دولار.



وأكد الوزير المصري على أن النجاح الذي حققته المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله والتي تم إعلان نتائج المرحلة الأولى منها في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث تعطي دفعات قوية للاستمرار في تطوير قطاع التعدين المصري.

وشمل التوقيع 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب ضمن العروض الفائزة بالمزايدة بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك فى 13 قطاعا مع شركة لوتس جولد الكندية وشركة "ميداف" المصرية للتعدين والصناعة وشركة "إبداع فورجولد" المصرية.