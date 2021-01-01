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الانتخابات المركزية الاسرائيلية ترفض شطب المشتركة والموحدة

الأربعاء 17 فبراير 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات المركزية الاسرائيلية ترفض شطب المشتركة والموحدة



القدس المحتلة /سما/

رفضت لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية، الأربعاء، طلب شطب القائمة المشتركة من خوض انتخابات الكنيست، في آذار/ مارس المقبل.

وعارض طلب الشطب 15 عضوا في اللجنة وأيده 3 أعضاء، وامتنع عضوان من كتلة "يهدوت هتوراة" عن التصويت، فيما تغيب عن التصويت أعضاء من الليكود وشاس و"غيشر" و"ديريخ إيرتس".

كما رفضت اللجنة طلب شطب القائمة العربية الموحدة (الإسلامية الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، شطبت لجنة الانتخابات المركزية المرشحة السابعة في حزب العمل لانتخابات الكنيست، ابتسام مراعنة مينوحين، في أعقاب طلب قدمه حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي برائسة إيتمار بن غفير.

وأيد الشطب 17 عضوا في لجنة الانتخابات المركزية وعارضه 15 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت، وسينقل القرار أوتوماتيكي إلى المحكمة العليا، التي ستقرر إذا كان ترشيحها سيستمر أم أن عليها التنحي عن سباق الانتخابات.

كما ستصوت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، على طلب بن غفير شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية).

وأعلن حزب الليكود أنه لن يشارك في جلسة لجنة الانتخابات التي سيجري خلالها التصويت على شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس.

#الانتخابات الاسرائيلية #القائمة العربية المشتركة #اسرائيل

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