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الجيش الإسرائيلي ينهي استعداده للعاصفة الثلجية

الأربعاء 17 فبراير 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينهي استعداده للعاصفة الثلجية



القدس المحتلة /سما/

أنهى الجيش الإسرائيلي في القيادة الشمالية وفرقة الضفة الغربية استعداداته اللوجستية والهندسية للتعامل مع العواصف الثلجية.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن الجيش يهدف إلى الحفاظ على استمرارية عمل الوحدات القتالية، وأيضا المساعدة للمدنيين.
 
وأفادت أن الجيش نشر أنظمة الإنقاذ في جميع أنحاء القطاعات، بما في ذلك حوالي 70 أداة هندسية، وتم تركيب عشرات سلاسل الثلج للسماح للمركبات بالتحرك في الجليد، وعشرات الأطنان من الملح، وعشرات الآلاف من لترات الديزل والماء ، وعشرات الآلاف من وسائل التدفئة.
 
كما قامت الفرق بزيادة المواد الغذائية للمقاتلين في جميع نقاط الخدمة.

#الجيش الإسرائيلي #العاصفة القطبية #المنخفض الجوي #اسرائيل

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