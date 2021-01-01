تألق مبابي ضد برشلونة يُثير ضجة بين جماهير ريال مدريد

وكالات / سما /

لا يُخفى على أحد من متتبعي الكرة العالمية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، تُراوده مساعٍ حثيثة للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وقدم كيليان مبابي مستويات رائعة في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، حيث سجل 3 أهداف في مرمى مارك أندريه تير شتيجن، ليضع فريقه على مشارف التأهل للدور القادم من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن مشجعي ريال مدريد وقعوا في حب كيليان مبابي بعد الأداء الهائل للاعب الفرنسي الذي تنزه في الكامب نو وكأنه في حديقة منزله، خاصةً وأن الهاتريك كان باللون الأبيض، وهو اللون الذي يمكنه الاستمرار في الدفاع عنه في الصيف المقبل إذا انتقل إلى سانتياجو برنابيو.

وأضافت، أن الصفقة لن تكون سهلة، حتى لو رفض كيليان مبابي تجديد عقده الذي ينتهي في 2022، لأن رئيس باريس سان جيرمان متسمك ببقائه، وسيُقدم له كل شيء من أجل الحفاظ عليه لسنوات أطول.

وأوضحت، أن جماهير ريال مدريد تُطالب رئيس النادي الملكي بالتوقيع مع كيليان مبابي، لدرجة أن بعضهم كتب على تويتر: “التوقيع مع كيليان مبابي سيكون مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة مع فلورنتينو بيريز”.

ورغم أن ريال مدريد يشكو من أزمة مالية، إلا أن صفقة كيليان مبابي تسيل لعاب النادي الملكي منذ فترة طويلة، وسيعمل بيريز بكل ما أوتي من قوة، لنقل اللاعب الفرنسي إلى سانتياجو بيرنابيو.