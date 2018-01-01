شبكة "بارلر" المثيرة للجدل تعلن عودتها للخدمة

وكالات / سما /

أعلنت شبكة "بارلر" الاجتماعية المحافظة التي تعدّ بين مستخدميها العديد من أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الاثنين أنها عادت إلى العمل جزئيا بعد أكثر من شهر من تعليق عمالقة التكنولوجيا خدمتها.

وكانت شبكة "بارلر" التي تقول إنها تكرّس خدمتها لحرية التعبير لكنها متهمة بتحريض جزء من اليمين المتطرف الأميركي على العنف، اضطرت لتعليق عملها بعد أعمال العنف في الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير.

وسحبت آبل وغوغل الخدمة من منصتيهما للتطبيقات فيما قررت "أمازون ويب سرفيسز" حجبها عن خوادمها.

وقال مدير عام "بارلر" بالإنابة مارك ميكلر "بارلر أنشئت لتكون شبكة اجتماعية تصون حرية التعبير مع التركيز على احترام الخصوصية وتبادل الأفكار".

وأضاف المدير الجديد للشبكة أنه يرفض "إسكات عشرات ملايين الأميركيين".

وأوضحت "بارلر" التي تضم عشرين مليون عضو، أنها عادت للعمل لدى المستخدمين الذين سبق لهم تحميل التطبيق على أجهزتهم، فيما لن يتمكن أي أعضاء جدد من الانضمام قبل الأسبوع المقبل.

وتحدث مستخدمون على الشبكات الاجتماعية الاثنين عن صعوبات في الاتصال، خصوصا عبر أجهزة آبل. كما عاد الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة إلى العمل بصورة طبيعية.

وكانت "بارلر" حققت تناميا سريعا في شعبيتها منذ إغلاق تويتر نهائيا حساب دونالد ترامب في أعقاب أعمال العنف في مبنى الكابيتول.

وفي يوم سحبها من متجر "آبل"، كانت "بارلر" تتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة لدى الشبكة العملاقة.

ولقيت "بارلر" في بداياتها سنة 2018 إقبالا خصوصا من الفئات المتطرفة في المشهد السياسي الأميركي، لكنها باتن تستقطب محافظين من أطياف تقليدية أكثر، بينهم برلمانيون جمهوريون.

وعلى غرار منصات بديلة أخرى، تعتمد "بارلر" سياسات إشراف أقل تشددا على المضامين المنطوية على كراهية مقارنة مع الشبكات الاجتماعية الكبرى.