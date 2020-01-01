"ضربة تحت الحزام".. خبير يتحدث عن تأثير كورونا واللقاح على الحيوانات المنوية لدى الرجال

وكالات

رافق تفشي جائحة "كورونا" العديد من البحوث والدراسات العلمية حول الأعراض التي يمكن أن يخلفها الفيروس بعد التعافي من المرض.

وبحسب عدد من الدراسات التي أجريت في وقت واحد، أظهرت معاناة بعض الرجال الذين أصيبوا بفيروس "كوفيد -19" من انخفاض عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي.

لم يتضح بعد ما إذا كان هذا بسبب الفيروس أو العمليات الالتهابية التي يسببها في الجسم.

وأوضح نائب مدير العمل العلمي في معهد جراحة المسالك البولية والصحة الإنجابية البشرية في PMGMU، طبيب المسالك البولية، طبيب العلوم الروسي، دميتري ينكييف، لـ"سبوتنيك"، حول دور العلم في المساعدة لحل هذه المشكلة قائلا "لن نساعد العلم فحسب، بل سنتعلم أيضا كل شيء عن صحتك الإنجابية. سنقوم بتحليل حالتك الهرمونية، ونصنع مخططا للحيوانات المنوية، والموجات فوق الصوتية لأعضاء كيس الصفن، وتصوير دوبلروغرافي، أي سنقيم تدفق الدم. وأنت تستفيد، وسنفهم ما إذا كان الفيروس التاجي يؤثر على الخصوبة. "والأهم من ذلك ، سنكتشف الوسائل الوقائية التي يمكن أن تقلل من هذا التأثير السلبي، إن وجد. هذه ستكون مساعدتك للعلم".

مضيفا أنه تتم مراقبة ودراسة الحالة الصحية والإنجابية للأشخاص الذين تعافوا من المرض ومقارنتها مع حالة أشخاص لم يصابوا به، لمعرفة دور الفيروس السلبي على السائل المنوي.

المستقبل على المحك

في مارس 2020 ، نشر تقرير لمجموعة خبراء من مركز الطب التناسلي في مستشفى تونغجي في مدينة ووهان على الموقع الرسمي لحكومة مقاطعة هوبي الصينية.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يضر بالجهاز التناسلي للرجال. فهو مشابه وراثيا للعامل المسبب للالتهاب الرئوي اللانمطي (سارس)، الذي يؤدي أحيانا إلى اضطراب التوازن المناعي في الغدد التناسلية الذكرية، والذي بدوره يؤثر سلبا على جودة وكمية الحيوانات المنوية ومحفوف بالعقم.

وحث مؤلفو التقرير جميع الرجال الذين أصيبوا بـ COVID-19 على فحص قدرتهم على إنجاب طفل. بعد ساعات قليلة، تمت إزالة التقرير من الموقع، موضحا أنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن. ومع ذلك في أكتوبر، وجد العلماء الصينيون أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب التهابا في الخصيتين، ويؤثر على عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي وقدرتها على الحركة.

لقد توصلوا إلى هذه الاستنتاجات من خلال فحص عينات الأنسجة من خصيتين ستة مرضى ماتوا بسبب COVID-19. بالإضافة إلى ذلك، درس الصينيون السائل المنوي لـ 23 رجلا آخرين أصيبوا بالعدوى وتعافوا. تم تشخيص تسعة مصابين بقلة النطاف (39.1٪) - عقم عند الذكور عندما لا يكون هناك حيوانات منوية كافية في السائل المنوي.

وبعد شهر، أعلن العلماء في جامعة ميامي الأمريكية أيضا أن SARS-CoV-2 قادر على اختراق أنسجة الخصية. قاموا بفحص أنسجة ستة رجال ماتوا من العدوى. في ثلاثة ، تم تسجيل انتهاك لتكوين الحيوانات المنوية - تطور الخلايا الجرثومية الذكرية ، وفي عينة واحدة - الفيروس نفسه.

وكان متوسط ​​الوقت بين أول نتيجة إيجابية لاختبار كوفيد حتى الوفاة 11 يومًا. كان المتوفى بين 20 و 87 عاما. لاحظ مؤلفو العمل أن SARS-CoV-2 يدخل الخصيتين، وكذلك الرئتين والقلب والأمعاء: فهو يرتبط بمستقبلات ACE2 ، ولكن فقط في حالة المرض الشديد. على الأقل ، لم يجد الباحثون الصينيون والأمريكيون أي آثار للفيروس في أي من عينات السائل المنوي من 34 مريضًا أصيبوا بفيروس كوفيد -19. لم نجد أي انتهاكات في إنتاج الهرمونات الجنسية.

لا يعني النفي أو التأكيد

وأضاف ينكييف "يوجد الآن عدد غير قليل من المقالات حول هذا الموضوع. البيانات مختلفة، ولكن لا توجد حتى الآن إجابة واضحة للسؤال حول ما إذا كان فيروس كورونا يؤثر على خصوبة الذكور. وقمنا بتحليل هذه الأعمال ودراسة عيوبها، والتي لم يأخذها المؤلفون في الاعتبار، وما الذي سيكون من المثير للاهتمام رؤيته. وقررنا أن نقوم بدراسة مجموعتين: مجموعة تجريبية (مرضى من مستشفى جامعي) ومجموعة رجال أصحاء لم يصابوا بـ COVID-19 مطلقًا. 44 شخصًا لكل منهم. وتم الاتفاق على كل شيء مع قسم الإحصاء الطبي في جامعة Sechenov. تم إعداد الدراسات مع زملاء من جامعة فيينا الطبية. وبعبارة أخرى، يمكن الوثوق بالنتائج".

وأكد الطبيب بأن الدراسة ستحدد المخاطر على الصحة الإنجابية للذكور المرتبطة بفيروس كورونا الخفيف والمتوسط ​​والشديد. كما وستكون دراسة دقيقة على عينات من المرضى المتوفين. كما يلاحظ العالم، من الواضح بالفعل أن الصحة الإنجابية تتدهور بالفعل لدى بعض المرضى. ومع ذلك ، فإن مقدار اللوم على الفيروس غير واضح.

واضاف : "من المستحيل الآن الجزم بذلك، لكن الالتهاب الجهازي الذي يميز مرض كوفيد يمكن أن يؤثر فقط على جودة الحيوانات المنوية والتغيرات في مستوى الهرمونات الجنسية".

وفي وقت سابق ، تحدث الخبراء الألمان عن نفس الشيء. لقد تابعوا مرضى COVID-19 والرجال الأصحاء لعدة أشهر، وقاموا بقياس المؤشرات الحيوية للعمليات الالتهابية ، وتقييم الإجهاد التأكسدي وجودة الحيوانات المنوية. اتضح ، في المتوسط ​​،

أن أولئك الذين تعافوا قد قللوا بشكل كبير من تركيز وحركة الحيوانات المنوية في السائل المنوي. ثم تحسنت جودته، لكن ظل الاختلاف مع المتطوعين الأصحاء.

يشير باحثون صينيون إلى أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج النهائية، فهناك حاجة إلى مراقبة أطول وعينات أكبر. من المهم أيضًا وجود القليل من ACE2 في الخصيتين، مما يعني أن احتمال اختراق الفيروس هناك منخفض نسبيًا.

حتى الآن، تم اكتشافه مرة واحدة فقط. أما التطعيم فهو بالتأكيد لا يهدد العقم. وفقا لرئيس قسم التحصين في منظمة الصحة العالمية، كيث أوبراين، فإن هذه الشائعات غير صحيحة تماما.