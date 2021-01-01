كورونا عالميا: نحو مليونين و430 ألف وفاة والاصابات تتخطى عتبة الـ110 ملايين

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 430 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة المصابين الاجمالية عتبة الـ110 ملايين بـ36 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب 84 مليونا و865 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة ملحوظة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 342 ألف و151 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,777 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (1,787 وفاة)، والبرازيل (1,088 وفاة)، وبريطانيا (799 وفاة)، وألمانيا (587 وفاة)، واسبانيا (530 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (63,398 إصابة)، والبرازيل (55,271 إصابة)، وفرنسا (19,590 إصابة)، وروسيا (13,233 إصابة)، والهند (11,795 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا التي تقترب من تسجيل نصف مليون وفاة بواقع (499,991 وفاة)، والبرازيل (240,983 وفاة)، والمكسيك (175,986 وفاة)، والهند (155,949 وفاة)، وبريطانيا (118,195 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,381,220 إصابة)، والهند (10,937,320 إصابة)، والبرازيل (9,921,981 إصابة)، وروسيا (4,099,323 إصابة)، وبريطانيا (4,058,468 إصابة).