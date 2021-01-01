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صورة: نجاة الإعلامي المصري عمرو أديب من حادث سير مروع في الجيزة

الأربعاء 17 فبراير 2021 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: نجاة الإعلامي المصري عمرو أديب من حادث سير مروع في الجيزة



القاهرة / وكالات /

تعرض الإعلامي الشهير عمرو أديب إلى حادث بسيارته الرينج روفر على طريق دهشور، في حي الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة. الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام المصرية والعربية لدرجة أن شبكة ( إم بي سي ) السعودية أصدرت بيانًا حول الحادث


تفاصيل حادث عمرو أديب في طريق دهشور

أصدرت (إم بي سي ) البيان الإعلامي بخصوص حادث عمرو أديب على طريق دهشور وقالت فيه إن سيارة الإعلامي عمرو أديب تعرضت للإصطدام في سيارة نقل ضخمة تحمل أنابيب غاز، حيث وقعت الصدمة في مقدمة سيارة أديب، الرينج روفر، وتهشم الجزء الأمامي منها

الحالة الصحية لـ عمرو أديب بعد الحادث

وأكدت شبكة ( إم بي سي ) في بيانها الإعلامي أن الإعلامي عمرو أديب في حالة صحية جيدة حيث تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد مباشرة بعد الحادث، وأجرى مجموعة من الفحوصات والتحاليل الشاملة وهو بصحة جيدة، وذهب إلى بيته بعد ذلك، وأيضًا الحالة الصحية للأشخاص الذين كانوا في سيارة النقل التي تنقل أنابيب الغاز. وأكدت ام بي سي مصر أن الحالة المعنوية والصحية للإعلامي بحالة جيدة جدًا وأنه يشكر الجميع على الاهتمام به وبصحته، وتشارك الاتصالات مع أحبائه وفريق العمل في القناة ومع عائلته

الأمن المصري يتحفظ على سائق السيارة التي تسببت في الحادث

وأباحت مجموعة من المصادر الأمنية عن أن الشرطة المصرية تحفظت على سائق سيارة كانت تسير خلف سيارة أديب الرينج روفر التي كانت السبب في حدوث الحادث في طريق دهشور بمدينة السادس من أكتوبر في فجر صباح اليوم، وأوضحت التحريات الشرطية الأمنية الأولى أن هناك سيارة صدمت سيارة عمرو أديب من الخلف ما أدى إلى اصطدامه بسيارة الأنابيب من الأمامام وحدوث الحادث

أما النيابة العامة فلقد استمعت لأقوال السائق، وحررت الشرطة محضرًا، وتقوم النيابة باستكمال اجراءاتها وتحرياتها. وتواصل الكثير من الفنانين والإعلاميين العرب والمصريين مع الإعلامي للاطمئنان على صحته أبرزهم الإعلامي وائل الإبراشي، والفنانة نجلاء بدر، والإعلامي عبد الناصر زيدان، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة أيتن عامر، فقد عبر الجميع على تعاطفهم مع عمرو أديب، على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك)، و(تويتر)

#الإعلامي المصري عمرو أديب #حادث سير
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